Manchester United Martin Dubravka'yı transfer etti!

01 Eylül 2022 Perşembe, 21:38

Manchester United'dan transferi son gününde kaleye takviye geldi.

Erik ten Hag'ın ekibi, Newcastle United'dan 33 yaşındaki Slovak kaleci Martin Dubravka'nın kiralandığını açıkladı.

Dubravka, transferinin ardından, "Manchester United'a transfer olmak kariyerimde özel bir an. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takımın hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım. Premier Lig'de çok fazla deneyimse sahip mükemmel bir kaleci grubumuz var. Standartlarımızı en üst düzeyde tutmak için birbirimizi zorlayacağız. Tom Heaton de David de Gea ile çalışmak benim için bir zevk" dedi.