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Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde üç puanı 4 golle aldı!

Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde üç puanı 4 golle aldı!

11.09.2026 00:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde üç puanı 4 golle aldı!

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Sabah'ı 4-0 mağlup etti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester United, Azerbaycan ekibi Sabah'ı konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Matheus Cunha, 42. dakikada Bruno Fernandes, 45. dakikada Benjamin Sesko ve 68. dakikada Lisandro Martinez kaydetti.

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ÜÇ PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına 3 puanla başladı. Sabah ise lig aşamasına puansız girdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester United, 13 Ekim Salı günü deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak. Sabah ise aynı gün Slavia Prag'ı konuk edecek. 

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