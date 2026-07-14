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Manchester United, Youri Tielemans'ı kadrosuna kattı

Manchester United, Youri Tielemans'ı kadrosuna kattı

14.07.2026 21:58:00
Güncellenme:
AA
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Manchester United, Youri Tielemans'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Aston Villa forması giyen Youri Tielemans'ı kadrosuna kattı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Aston Villa'dan Belçikalı Youri Tielemans'ı transfer etti.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Tielemans, imza sonrası yaptığı açıklamada, Manchester United'a transfer olduğu için çok gururlu olduğunu belirterek "Bu özel kulübe imza atmak inanılmaz hissettiriyor. Futbola olan aşkımın ve bağlılığımın meyvesini alıyorum. Futbolda birçok başarıya imza attım. Şimdi ise daha fazlasını istiyorum. Kulüpteki herkesin hırsı görülüyor. Önümüzdeki yıllarda büyük kupalar kazanmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #manchester united #Aston Villa #İngiltere Premier Lig

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