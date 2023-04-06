Manchester United'a tek gol yetti

Manchester United, ligde sahasında Brentford'u 1-0 mağlup etti ve hanesine 3 puanı yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 07:51
Manchester United'a tek gol yetti
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Brentford'u konuk etti.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United, 27. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 kazandı.

Manchester United'da Wout Weghorst karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 3 maç sonra kazandı ve 53 puana yükseldi. Brentford, 43 puanda kaldı.

Manchester United, ligde bir sonraki maçta Everton ile karşılaşacak. Brentford sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.


brentford manchester united ingiltere İngiltere Premier Lig premier lig

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler