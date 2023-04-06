Manchester United'a tek gol yetti
Manchester United, ligde sahasında Brentford'u 1-0 mağlup etti ve hanesine 3 puanı yazdı.
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Brentford'u konuk etti.
Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United, 27. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 kazandı.
Manchester United'da Wout Weghorst karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 3 maç sonra kazandı ve 53 puana yükseldi. Brentford, 43 puanda kaldı.
Manchester United, ligde bir sonraki maçta Everton ile karşılaşacak. Brentford sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.
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