Manchester United'ın yıldız stoperi Varane sakatlandı
Manchester United, henüz diğer stoperi Harry Maguire iyileşemeden bir diğer stoperi Raphael Varane'in sakatlığı ile sarsıldı.
Premier League ekiplerinden Manchester United, alt adale sakatlığı sebebi ile bir süredir yararlanamadığı stoper Harry Maguire'a henüz takıma dönmeden diğer stoperi Raphael Varane'ın sakatlık haberi ile zor bir duruma düştü.
Raphael Varane'ın Uluslar Ligi finalinde İspanya karşısında sakatlanarak maçtan çıkması herkesi tedirgin etmişti. Bugün Manchester United'dan yapılan açıklama ile Raphael Varane'ın sahalardan birkaç hafta uzak kalacağı açıklandı.
Kasık sakatlığı yaşayan 28 yaşındaki Fransız stoper, Manchester United'ın önümüzdeki haftalardaki zorlu fikstüründe takımla beraber olamayacak. Bu süreçte United, ligde Leicester, Liverpool, Tottenham ve Manchester City ile oynayacakken, Şampiyonlar Ligi'nde de iki kere Atalanta ile karşılaşacak.
Raphael Varane, bu sezon başında İspanyol devi Real Madrid'den Manchester United'a 40 milyon Avro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.
Varane bu sezon şu an dek United ile 7 resmi karşılaşmaya çıkmıştı.
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