Manchester United'tan Roberto Mancini hamlesi
İtalya Milli Takımı'nı EURO 2020'de zafere taşıyan dünyaca ünlü teknik direktör Roberto Mancini için Manchester United devreye girdi.
Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Manchester United, Ralf Rangnick'i geçici olarak takımın başına getirdiğini açıklamıştı.
Sezon sonundan itibaren yeniden menajerlik arayışına geçecek olan Kırmızı Şeytanlar'ın gündemine şimdi de tanıdık bir isim geldi.
The Telegraph gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Premier Lig devinin bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini'yi listesine aldığını duyurdu.
Hala başında bulunduğu İtalya Milli Takımı'nı EURO 2020'de zafere taşıyan dünyaca ünlü teknik direktör, İngiltere'de daha önce Manchester City'de görev yapmıştı.
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