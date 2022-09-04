Manhester United evinde Arsenal'a geçit vermedi!
Lige 5'te 5 ile başlayan Arsenal, Old Trafford'da Manchester United'a 3-1 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 3-1'lik skorla kazandı.
Arsenal'in 12. dakikada Martinelli ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. Gol öncesinde Ödegaard'ın Christian Eriksen'e faul yaptığı tespit edildi.
100 milyon euro'ya Manchester Unitedlı olan Antony, ilk çıktığı maçın 35. dakikasında ağları havalandırdı. Premier Lig'de forma giyen 100. Brezilyalı olan Antony, fileleri havalandıran en genç Brezilyalı ünvanını da aldı.
İkinci yarıya baskılı başlayan Arsenal, 60. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle eşitliği sağladı.
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