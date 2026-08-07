Manisa FK, Bolu'da üç puanı kaptı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.
Manisa FK, deplasmanda oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanarak sezona 3 puanla başladı.
Boluspor, 7. dakikada Furkan Emin Kaçmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 35. dakikada Julien Anziani'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Jonathan Lindseth, 45+4. dakikada attığı golle Manisa FK'yı 2-1 öne geçirdi.
İkinci yarıda başka gol olmayınca Manisa FK, Boluspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.