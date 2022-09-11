Manisa FK evinde bir puanı 89'da kurtardı!
Spor Toto 1. Lig 5. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig 5. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, deplasmanda Manisa FK ile karşılaştı.
Mümin Özkasap Spor Tesislerinde oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibe puanı getiren golleri 10. ve 63. dakikalarda Cengizhan Akgün kaydetti. Manisa FK'nın golleri ise 53. dakikada Nizamettin Çalışkan ve 89. dakikada Batuhan Kör'den geldi.
Konuk ekipte Osman Haqi 90+6. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Yeni Malatyaspor bu sonuçla ligde henüz galibiyet tanışamadı. Manisa FK ise 2 maç sonra mağlup oldu.
Yeni Malatyaspor 5. hafta itibariyle puanını 2'ye yükseltti. Manisa FK ise puanı 5 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Altay ile karşılaşacak. Manisa FK ise Bodrumspor ile deplasmanda oynayacak.
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