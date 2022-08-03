Manisa FK Fransız savunmacı Alioune Ba'yı transfer etti!
Manisa FK, Fransız savunma oyuncusu Alioune Ba ile kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 32 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Alioune Ba'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleştirilen törenle Alioune Ba, 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, transferin hayırlı olmasını dileyerek, "Alioune Ba, Fransa'da uzun yıllar forma giymiş deneyimli bir oyuncu. Takımımıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. Umarım Manisa Futbol Kulübü ile başarılı bir sezon yaşar." ifadelerini kullandı.
Alioune Ba da adaptasyon sürecini hızla geçip takım için mücadele etmek istediğini kaydetti.
Futbola Viry-Chatillon altyapısında başlayan ve bu kulüpte profesyonel olan Alioune Ba, 2012-2013 sezonunda Amiens AC'ye transfer oldu. Fransız oyuncu ayrıca Quevilly Rouen, Stade Lavallois, Orleans, Dunkerque takımlarında görev aldı.
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