Manuel Neuer'den jübile kararı

Bayern Münih'in efsane kalecisi Manuel Neuer, futbol kariyerini ne zaman noktalamayı planladığını ilk kez net ifadelerle açıkladı. Alman file bekçisi, 2026-27 sezonunun ardından yeşil sahalara veda etmeye çok yakın olduğunu söyledi.

Bayern Münih'in Tegernsee'deki sezon öncesi kampında konuşan 40 yaşındaki deneyimli kaleci, Bundesliga'daki 21. sezonuna başladı. Kariyerinde Schalke 04 formasıyla 5, Bayern Münih formasıyla ise 16 Bundesliga sezonu geçiren Neuer, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alman basınından BILD'in, "Sezon sonunda sözleşmeni yeniden uzatıp uzatmayacağına mı karar vereceksin, yoksa 2027 yazında futbolu bırakacak mısın?" sorusunu yanıtlayan Neuer, emeklilik sinyali verdi.

Tecrübeli kaleci, "Maçlara çıkarken 'Bu benim son maçım olacak' düşüncesiyle oynamıyorum. Belki bazı statlarda son kez forma giymiş olabilirim ama bunu bu şekilde yaşamıyorum. Ancak görünen o ki futbolu bırakacağım" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 85 İHTİMALLE BIRAKACAKTIM"

Mayıs ayında Bayern Münih ile sözleşmesini bir yıl daha uzatan Neuer, bu kararı alırken emekliliği ciddi şekilde düşündüğünü de açıkladı.

Başarılı file bekçisi, "Aslında yüzde 85 ihtimalle futbolu bırakacaktım. Ancak bu takımda, teknik ekip ve antrenörlerle çalışmak gerçekten büyük keyif veriyor. Her sezon tüm kupalar için mücadele etme şansımız var. Takım olarak üst seviyedeyiz. İşte bu takım, bu yapı ve kulüpteki ortam, beni devam etmeye ikna eden yüzde 15'lik kısmı oluşturdu. Futbol oynamaktan hâlâ büyük keyif alıyorum" dedi.

HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASIYLA VEDA ETMEK

Yeni sezon öncesinde motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Neuer, "Bunu tamamen kendim için yapıyorum. Takımıma hâlâ yardımcı olabilecek seviyede olduğuma inanıyorum. Ayrıca ailemden ve yakın çevremden büyük destek görüyorum" diye konuştu.

Manuel Neuer'in planına göre, 2026-27 sezonunun ardından kariyerini sonlandırması bekleniyor. Alman kalecinin en büyük hedefi ise 5 Haziran 2027'de Atletico Madrid'in stadı Estadio Metropolitano'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanarak, 2013 ve 2020'nin ardından üçüncü Devler Ligi şampiyonluğuyla futbolu bırakmak.