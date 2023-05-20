Maouro Icardi, Mario Jardel'den sonra ilki yaşadı!
Galatasaray'ın Sivasspor'la oynadığı maçta fileleri havalandıran Mauro Icardi, takımının ligde attığı son 6 gole imza attı. Galatasaray'da aynı başarıyı yakalayan son yabancı oyuncu Mario Jardel'di.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sivasspor karşılaşmasıyla önemli bir başarı yakaladı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, takımının ligde attığı son 5 gole imza atmış oldu.
Icardi, sarı-kırmızılılarda Mario Jardel'in ardından bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu.
Öte yandan Mauro Icardi, Galatasaray'ın 63. dakikada ikinci golünü atan isim oldu ve son 6 gole imza attı.
Icardi, 22 lig maçında gol sayısını 19'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcunun ayrıca 7 asisti bulunuyor.
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