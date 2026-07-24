Marc Cucurella'nın uzun saçlarının ardındaki gerçek ortaya çıktı: Gözyaşları ile anlattılar!

Marc Cucurella’nın kıvırcık saçları, dünya futbolunda en çok tanınan görüntülerden biri haline geldi; ancak İspanya’nın savunma oyuncusu için bu, sadece kendine özgü bir görünümden çok daha fazlası.

İspanya ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu olurken, Real Madrid’in yeni yıldızı, en büyük oğlu Mateo’nun sahada kendisini anında tanımasına yardımcı olan, son derece kişisel bir maç günü rutinini sürdürüyor. Bu basit kararın ardında, zorlu anlar, dayanıklılık ve koşulsuz sevgiyle dolu bir aile hikâyesi yatıyor.

CUCURELLA’NIN SAÇI, OTİZMLİ OĞLU İÇİN ÖZEL BİR ANLAM TAŞIYOR

Taraftarlar, Cucurella’nın neden yüksek gerilimli maçlarda bile uzun kıvırcık saçlarını asla toplamadığını sık sık merak ediyor. Bu durum onun futbol kimliğinin bir parçası haline gelmiş olsa da, bunun ardındaki neden pek çok kişinin fark ettiğinden çok daha duygusal bir neden.

The Times of India'nın aktardığına göre Cucurella, otizmli en büyük oğlu Mateo’nun maçlar sırasında kendisini kolayca fark edip tanıyabilmesi için saçlarını açık bırakmayı tercih ediyor. Bu küçük jest, ailesi için her şey demek ve futbol ile babalığın hayatında ne kadar yakından bağlantılı hale geldiğini yansıtıyor.

Cucurella, İspanya ile Dünya Kupası'nı müzesine götürürken, bu dokunaklı ayrıntı yeniden gündeme geldi. Onun istikrarlı performansları, İspanya’nın turnuvanın en güçlü savunma istatistiklerinden birini oluşturmasına yardımcı oldu; takım, Dünya Kupası'nda zafere ulaşırken sadece bir gol yedi. Ancak futbolun dışında, bu defans oyuncusu hiçbir kupanın silemeyeceği zorluklarla karşı karşıya kaldı.

MARC CUCURELLA VE CLAUDIA RODRIGUEZ, OĞULLARININ SÜRECİNİ ANLATTI

Cucurella ve uzun süredir birlikte olduğu partneri Claudia Rodriguez, Mateo’nun diğer çocuklardan farklı bir şekilde geliştiğini ilk kez fark ettikleri anı anlattı.

Amazon Prime belgeselinde konuşan Rodriguez, o acı dolu zamanları şu sözlerle anlattı:

"Mateo dört yıl önce doğdu. Diğer çocuklarla bazı farklılıklar olduğunu gördük. Okuldan pek yardım alamadık ve en zor aylarımızı yaşadık."

“Mateo’yu okula bırakmak için her gün birlikte giderdik; o sırada Rio’ya da hamileydim. Her gün ağlayarak geri dönerdik.”

"Aynı hafta içinde çok fazla değişiklik oluyor. Başka yerlerde olmak, başka programlara uymak, başka yemekler yemek, başka planlar yapmak, okula gitmemek, terapiye gitmemek… Bunların hepsi onun için zor."

Cucurella için ise tanıyı kabul etmek, oğluyla birlikte öğrenmek anlamına da geliyordu. İspanyol futbolcu, “Tamam, çocuğunuz otistik, ama ebeveynler buna hazır değil. O yüzden çok şey öğrenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Rodriguez daha sonra Mateo’nun ailenin günlük hayata yaklaşımını nasıl değiştirdiğini anlattı. Rodriguez, “Evet, muhtemelen Mateo bize de çok şey öğretiyor. Sürekli Mateo’yu düşünmek zorundasın. Ya da bazen bir şeyler yapmak istersin, ama Mateo için iyi olmadığı için yapamayız. Tatiller her zaman zor geçiyor; yarın Londra’ya döneceğiz ve o da iyi olacak" sözlerini sarf etti.

2018'de tanışan çiftin şu anda Mateo, Rio ve Bella adında üç çocuğu var. Cucurella'nın Real Madrid'e transferinden önce Brighton ve Chelsea'de geçirdiği dönemler de dahil olmak üzere, her kariyer adımında Rodriguez, onun en büyük destekçilerinden biri olmaya devam etti.

Marc Cucurella, İspanya ile 2026 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmasının ardından kariyerine Real Madrid'de devam edecek.