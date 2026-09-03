Cumhuriyet Gazetesi Logo
Marco Asensio'dan hakkındaki iddialara yanıt: 'Çıkan haberler kesinlikle yalan'

Marco Asensio'dan hakkındaki iddialara yanıt: 'Çıkan haberler kesinlikle yalan'

3.09.2026 21:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Marco Asensio'dan hakkındaki iddialara yanıt: 'Çıkan haberler kesinlikle yalan'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, sağlık durumu hakkında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, sakatlığıyla ilgili kulübün resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

İspanyol yıldız, ameliyat olmak istediği yönünde çıkan haberleri yalanladı ve çok yakında takıma geri döneceğini duyurdu.

Image

Asensio'nun sözleri şu şekilde:

"Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum.

Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladım. Çok yakında takımla birlikte olacağım. Uzun zamandır buradayım. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum.

Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler."

İlgili Konular: #fenerbahçe #sakatlık #Marco Asensio

İlgili Haberler

Gençlerbirliği, Victor Orakpo'yu kadrosuna kattı!
Gençlerbirliği, Victor Orakpo'yu kadrosuna kattı! Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 20 yaşındaki Nijeryalı santrfor Victor Orakpo'yu renklerine bağladı.
Tottenham'dan Richarlison kararı! Resmen açıklandı...
Tottenham'dan Richarlison kararı! Resmen açıklandı... Tottenham, 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Richarlison'u İngiltere Premier Lig kadrosuna dahil etmedi.
UEFA'dan yeni deplasman yasağı kuralı!
UEFA'dan yeni deplasman yasağı kuralı! UEFA Güvenlik ve Emniyet Konferansı'nda, deplasman taraftarlarına yönelik bireysel sorumluluğa öncelik verilmesi ile toplu yasakların istisnai durumlarla sınırlandırılmasına karar verildi.