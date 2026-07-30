Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Trabzonspor, 18 yaşındaki Venezuelalı stoper Marcos Maitán'ın transferi için girişimlere başlarken oyuncuyu alıp kiraya verme düşüncesinin olduğu iddia edildi. Peki, Marcos Maitan kimdir? Marcos Maitan nereli, kaç yaşında, boyu kaç? Marcos Maitan hangi takımlarda oynadı?

MARCOS MAITAN KİMDİR?

Maitan, 18 yaşındadır ve Venezuela vatandaşıdır. 18 yaşındaki oyuncu Monagas SC takımında oynamaktadır.

MARCOS MAITAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Marcos Maitan, defans pozisyonunda oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

MARCOS MAITAN'IN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

2008 doğumlu Marcos Maitán’ın piyasa değeri 2,5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 1,95 metre boyundaki sağ ayaklı stoper, Monagas ile 31 Aralık 2027’ye kadar sözleşmeli bulunuyor.