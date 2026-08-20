Marcus Holmgren Pedersen kimdir? Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marcus Pedersen kaç yaşında, nereli? Marcus Pedersen hangi takımlarda oynadı?

Torino Zone'dan Giacomo Morandin'in aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe, Torino forması giyen Norveçli sağ bek Marcus Pedersen'i transfer listesine dahil etti. Peki, Marcus Pedersen kimdir? Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marcus Pedersen kaç yaşında, nereli? Marcus Pedersen hangi takımlarda oynadı?

MARCUS HOLMGREN PEDERSEN KİMDİR?

Marcus Pedersen, 16 Temmuz 2000 yılında dünyaya geldi. Serie A kulübü Torino ve Norveç milli takımında sağ bek olarak oynayan Norveçli profesyonel futbolcudur.

MARCUS HOLMGREN PEDERSEN HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Pedersen, HIF/Stein'da gençlik futbolu oynamaya başladı. 2016'da Tromso'ye taşınarak oradaki Norveç Elit Spor Okulu'na gitti ve Tromso IL'nin gençlik bölümüne transfer oldu.

11 Şubat 2020'de Pedersen, Molde ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

22 Haziran 2021'de Molde, Holmgren Pedersen'i Feyenoord'a sattığını doğruladı ve Hollanda kulübü de aynı gün defans oyuncusunun beş yıllık sözleşmeyle geldiğini açıkladı.

22 Ağustos 2023'te Pedersen, sezonun geri kalanında kiralık olarak İtalyan kulübü Sassuolo'ya katıldı ve satın alma opsiyonu da bulunuyordu.

22 Ağustos 2024'te Pedersen İtalya'ya döndü ve satın alma opsiyonu ve şartlı satın alma yükümlülüğüyle Torino'ya kiralık olarak imza attı.