Marcus Rashford'dan Barcelona'ya veda mesajı!

Barcelona'daki kiralık dönemi sona eren Marcus Rashford, Katalan ekibi için bir paylaşımda bulundu.

Barcelona'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı ve Manchester United'a geri dönen İngiliz yıldız, paylaşımında Barcelona'ya veda etti.

Rashford'ın paylaşımı şu şekilde:

"Buradaki zamanımı bu kadar olumlu ve unutulmaz kıldıkları için kulüpteki herkese son derece minnettarım. Her anın tadını çıkardım ve yanımda pek çok harika anı götüreceğim.

Kulübe ve tüm taraftarlarına gelecek sezonda her şeyin istediğiniz gibi olmasını ve başarılar diliyorum."

49 MAÇTA 28 GOLE KATKI

Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan 28 yaşındaki Rashford, 14 gol attı ve 14 asist yaptı.