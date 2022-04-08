Marek Hamsik, Napoli ile görüşecek

08 Nisan 2022 Cuma, 11:10

Sezon başında Göteborg'dan Trabzonspor'a katılan Marek Hamsik, efsaneleştiği Napoli'ye dönebilir. Yıldız oyuncunun menajeri, oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya'da Radyo Goal'e konuşan Martin Petras, Hamsik'in Napoli yöneticileri ile görüşme hazırlığında olduğunu söyledi. Petras, "Marek, Napoli'de olur mu? Umarım sezon sonu 2 kulübün şampiyonluğunu görebilir. Marek Hamsik'in teknik ekipte yer alması o ve başkan De Laurentiis arasında bir durum. Bu konuyu konuşacaklar. Hamsik kulübün sportif direktörü Giuntoli ile zaman zaman konuşuyor, iki tarafında bir anlaşmaya varması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 25 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

NAPOLI'DE 12 YIL FORMA GİYDİ

Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi. Napoli'de geçirdiği 12 senenin ardından kariyerin en pahalı transfer ücretiyle, 20 milyon Euro'luk bir bonservis ile 2018-19 sezonunun devre arasında Çin'in DL Yifang kulübüne gitti.