Mario Balotelli: Hep kaybedince özleniyorum

31 Mart 2022 Perşembe, 09:38

Adana Demirspor'un İtalyan oyuncusu Mario Balotelli, Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda İtalya'nın Dünya Kupası vizesi alamamasını değerlendirdi.

Balotelli kadroya çağrılmadığı zamanlarda değil takım kötü oynadığında veya yenildiğinde insanların kendisini hatırladığına içerlediğini belirterek, "Hep kaybettiğimiz zaman özleniyorum. Şu an söylemek daha kolay ama maçtan önce kimsenin beni düşünmediğini de biliyorum" dedi.

İtalya'nın Kuzey Makedonya'ya yenildiği maçı da değerlendiren Balotelli, "Makedonya maçında ben oynasaydım kazanırdık demiyorum ama ben kale önünde iyiyim ve gol pozisyonları da yakalamıştık" diye konuştu.