Mario Balotelli'den korkutan trafik kazası!
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdi.
Adana Demirspor'da forma giyen yıldız isim Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi. Alkollü olduğu düşünülen İtalyan yıldız alkol testine girmeyi reddetti.
AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Ağır hasarlı araçtan çıkarılan ve ambulansla hastaneye götürülen Mario Balotelli'nin kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.
Öte yandan İtalyan kaynaklı haberlerde Mario Balotelli'nin alkol testine girmeyi reddettiği kaydedildi.
Mario Balotelli'nin aracından ambulansa doğru yönelirken sendelediği gözlemlendi.
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