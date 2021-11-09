Mario Gavranovic gollerine devam ediyor

09 Kasım 2021 Salı, 16:09

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor’un İsveçli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 3. golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 12. haftasında sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar 2-1 kazandığı maçta takımın ikinci golünü Mario Gavranovic attı. Sarı kırmızılı takımla beşinci maçına çıkan İsveçli forvet oyuncusu Gavranovic, Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçını da boş geçmedi. Fenerbahçe maçının 61. dakikasında Emrah Başsan’ın asistinde topu ağlara göndererek skoru 2-0 yapan Mario Gavranovic 66 dakika sahada kaldı.

Gavranovic bu sezon oynadığı 5 maçta 3 gol atarken 2 asist yaptı.



