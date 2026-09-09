Mario Hermoso'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Onları yenmek için...'

Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Roma'da Mario Hermoso, mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanyol futbolcu, sarı-lacivertlilerin güçlü oyunculara sahip olduğunu belirtirken galibiyet için her şeyi doğru yapmaları gerektiğini vurguladı.

"ÇOK BÜYÜK BİR MAÇ"

Fenerbahçe karşılaşmasının önemine dikkat çeken Hermoso, rakibin güçlü yönlerini iyi analiz etmeleri gerektiğini söyledi.

Hermoso, "Bu tip karşılaşmalarda bütün takımların çok güçlü oyuncuları var. Değerli oyuncuları var. Yarınki çok büyük bir maç. Dolayısıyla her oyuncunun ve takımın kuvvetli yönlerini bilmemiz gerekiyor" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İÇİN..."

Fenerbahçe'yi mağlup etmek için lig maçlarındaki performanslarının üzerine çıkmaları gerektiğini belirten Hermoso, mücadelede hata yapmamaları gerektiğini ifade etti.

Hermoso, "Fenerbahçe'yi yenmek için ligde oynadığımız maçlardaki seviyemizi yükseltmek zorundayız. Her şeyi çok iyi yapmalıyız" diye konuştu.

"HOCAMIZIN ÖĞRETTİKLERİNİ UYGULAMALIYIZ"

Hermoso, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin kendilerine verdiği talimatları sahaya yansıtmalarının önemine vurgu yaptı.

Hermoso, "Hocamızın öğrettiklerini uygulamalıyız çünkü biz kazanmalıyız. Bu bizim için çok önemli bir maç" ifadelerini kullandı.