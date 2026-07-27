Mario Lemina'dan Galatasaray itirafı: 'Takımın kalitesi yetersizse...'

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Nafi Alpay, Lemina'nın Canal+'ya verdiği röportajın detaylarını aktardı. İşte Lemina'nın açıklamalarında öne çıkanlar:

"EĞER TAKIMIN KALİTESİ YETERSİZSE TARAFTAR BUNU HİSSETTİRİR" "Marsilya ile Galatasaray’ı tutku açısından birbirine benzetebiliriz. Ancak Galatasaray’da, Marsilya’daki o toksik atmosfer yok. Ben Galatasaray’a ilk geldiğimde sportif anlamda en parlak döneme denk gelmedim. Buna rağmen taraftar her zaman arkamızdaydı. Sonuç ne olursa olsun bizi desteklediler. Stat her maç doluydu, 90 dakika boyunca tezahüratlarını hiç kesmediler. Çünkü sahadaki oyuncuların ellerinden geleni yaptığını ve takımın yeniden ayağa kalkacağına inanıyorlardı. Eğer takımın kalitesi yetersizse, bunu sezon sonunda yönetime en net şekilde hissettirir ve gerekli değişimin yapılmasını isterler. Benim Galatasaray’a duyduğum aidiyeti ve Galatasaray ile aramdaki bağı bana kazandıran şey, bizzat Galatasaray’ın kendisi oldu."

"GALATASARAY’DA KALMAK İSTİYORDUM" "Galatasaray’daki ilk dönemim sona erdikten sonra bile aramızdaki bağ hiç kopmadı. Yeniden dönene kadar geçen süreçte taraftar, iyi günümde de kötü günümde de bana desteğini hiç esirgemedi. Bana, eşime ve yakınlarıma sürekli “Mario geri dön” mesajları gönderiyorlardı. Bir futbolcu için böyle bir sevgi ve bağlılık görmek gerçekten tarif edilemez bir duygu. Bu arada ben Galatasaray’a kiralık olarak geldiğim ilk dönemde takımdan ayrılmak istemiyordum. Galatasaray’da kalmak istiyordum. Kız kardeşim, İngiltere’ye dönmemi istiyordu. Üstelik COVID pandemisinin ekonomik etkileri nedeniyle Galatasaray’ın bonservisimi alması da oldukça zordu."

"İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR" "Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş gibi büyük kulüplerde forma giyiyorsan, her hafta sonu tıklım tıklım dolu tribünlerin önünde oynayacağını bilirsin. Birbirimizi kandırmayalım; İstanbul da harika bir şehir. Türkiye’de yaşam kalitesi gerçekten çok yüksek. Eşim Fanny Neguesha, ilk geldiğimizde İstanbul’daki hayata alışmakta biraz zorlandı. Ancak zamanla buraya adapte oldu ve şimdi bana “Galatasaray’da kalalım” diyor. Türkiye’de çok mutlu. Onu ve çocuklarımı burada mutlu görmek benim için tarifsiz bir duygu. Uluslararası okullar var, aile hayatını kolaylaştıran pek çok imkan mevcut. Böyle bir yaşam sunulurken, bir yandan da sportif olarak en üst seviyede rekabet edebiliyorsan, ülkeden ayrılmayı düşünmek için hiçbir neden kalmıyor."