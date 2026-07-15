Marsilya'dan Mason Greenwood itirafı: '80-100 milyon Euro seviyeleri konuşuluyordu'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'un Marsilya'dan ayrılık süreciyle ilgili Fransız kulübünden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Marsilya Sportif Direktörü Gregory Lorenzi, İngiliz futbolcunun transferine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Greenwood için bekledikleri transfer sürecinin yaşanmadığını söyledi.

"80-100 MİLYON EURO BEKLİYORDUK"

Lorenzi, Greenwood için yüksek bonservis beklentileri olduğunu belirterek, "80-100 milyon Euro seviyelerinde rakamlar konuşulurken Mason Greenwood için çok fazla fırsat olacağını düşünüyorduk. Ancak ne yazık ki kulüpler kapımızı çalmadı" ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolcunun da ayrılık istediğini dile getiren Lorenzi, "Bu sadece Marsilya'nın isteği değildi. Oyuncu da kulüpten bir an önce ayrılmak istiyordu. Ayrılmak isteyen ve oluşturmak istediğimiz zihniyete uymayan bir oyuncuyu takımda tutmak gibi bir düşüncemiz olmadı" dedi.

"ARTIK GEÇMİŞTE KALDI"

Transfer sürecinin tamamlandığını vurgulayan Marsilya Sportif Direktörü, "Mason artık Olympique Marsilya'nın oyuncusu değil. Kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz. Biz artık geleceğe ve takıma katılacak yeni oyunculara odaklanacağız" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.