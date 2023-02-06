Marsilya, evinde Nice'e takıldı! Marsilya 1-3 Nice

Fransa Ligue 1'de Marsilya, evinde Nice ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Nice 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 07:55
Marsilya, evinde Nice'e takıldı! Marsilya 1-3 Nice
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Fransa Ligue 1'in 22. hafta maçında Nice, Marsilya ile deplasmanda karşılaştı.

Marsilya'nın sahasında oynanan maçı Nice 3-1 kazandı. Nice'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Diop, 44. dakikada Laborde ve 85. dakikada Brahimi kaydetti.

Marsilya'nın tek golü 60. dakikada Malinovskyi'den geldi.

Marsilya ligde 11 maç sonra mağlup olurken, Nice üst üste 3. galibiyetini aldı. Alınan bu sonucun ardından Nice puanını 34'e çıkardı. Marsilya ise 46 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Clermont deplasmanına gidecek. Nice ise AC Ajaccio'yu ağırlayacak.


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