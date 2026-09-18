Marsilya galibiyetinin ardından Serdal Adalı'dan taraftara mesaj

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş sahasında Marsilya'yı İlhan Fakılı, Cerny, Murillo ve Poku'nun golleriyle 4-1 yendi.

Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftar için mesaj yayımladı.

Serdal Adalı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Marsilya'yı bize yakışan bir oyun, farklı bir skorla mağlup ederek camiamızın yüzünü güldüren, ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil eden Beşiktaşımızla gurur duyduk.

Bu gururu bize yaşatan oyuncularımızı, teknik heyetimizi, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Bu zafer gecesinde takımımızı müthiş bir güçle destekleyen, tarihe adını bir kez daha yazdıran büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum.

Türk futbolunun Avrupa'daki görkemli günlerinden birine daha imza attık.

Beşiktaşlı büyüklerim, kardeşlerim, çocuklarım

Şimdi sokaklara şanlı formamızla çıkma zamanı!

Şimdi daha yüksek sesle;

Hep kol kola,

Bir gün değil,

Her gün Beşiktaş!"