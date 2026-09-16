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Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'a bir kötü haber daha!

Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'a bir kötü haber daha!

16.09.2026 21:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'a bir kötü haber daha!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında perşembe günü kendi sahasında Marsilya'yı konuk edecek Beşiktaş'ta milli oyuncu Orkun Kökçü'nün antrenmanda sorun yaşadığı kaydedildi.
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Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü'den kötü haber geldi.

HT Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların kaptanı, antrenmanın ardından ayak parmağında problem yaşadı.

DURUMU YARIN NETLEŞECEK

Orkun Kökçü'nün sağlık durumunun perşembe günü öğle saatlerinde yeniden kontrol edileceği belirtildi.

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Yapılacak değerlendirmenin ardından milli futbolcunun Marsilya karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak.

TROSSARD MARSİLYA MAÇINDA YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Belçikalı oyuncu Leandro Trossard'ın ağrıları nedeniyle Marsilya maçında forma giymeyeceğini açıklamıştı.

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