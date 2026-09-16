Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'a bir kötü haber daha!

Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü'den kötü haber geldi.
HT Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların kaptanı, antrenmanın ardından ayak parmağında problem yaşadı.
DURUMU YARIN NETLEŞECEK
Orkun Kökçü'nün sağlık durumunun perşembe günü öğle saatlerinde yeniden kontrol edileceği belirtildi.
Yapılacak değerlendirmenin ardından milli futbolcunun Marsilya karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak.
TROSSARD MARSİLYA MAÇINDA YOK
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Belçikalı oyuncu Leandro Trossard'ın ağrıları nedeniyle Marsilya maçında forma giymeyeceğini açıklamıştı.