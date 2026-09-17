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Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi!

Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi!

17.09.2026 13:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Marsilya'yı konuk edecek Beşiktaş'ta milli oyuncu Orkun Kökçü'nün sağlık durumu belli oldu.
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Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü gelişmesi yaşandı.

Siyah-beyazlılarda antrenman sonrası ayak parmağında problem yaşayan milli futbolcuyla ilgili yeni bilgi geldi.

KADRODA YER ALACAK

TRT Spor'un haberine göre Orkun Kökçü, yaşadığı probleme rağmen Beşiktaş'ın Marsilya maçında kadroda yer alacak.

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Dün antrenman sonrasında ayak parmağında ağrı hisseden ve durumu kontrol edilecek olan Orkun Kökçü'nün karşılaşmada takım arkadaşlarıyla birlikte olması bekleniyor.

İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Orkun Kökçü'nün kadroda yer alacağı belirtilirken, Marsilya karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı belirsiz.

Beşiktaş'ın Marsilya'yı konuk edeceği mücadele saat 22:00'de başlayacak.

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