Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi!

Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü gelişmesi yaşandı.

Siyah-beyazlılarda antrenman sonrası ayak parmağında problem yaşayan milli futbolcuyla ilgili yeni bilgi geldi.

KADRODA YER ALACAK

TRT Spor'un haberine göre Orkun Kökçü, yaşadığı probleme rağmen Beşiktaş'ın Marsilya maçında kadroda yer alacak.

Dün antrenman sonrasında ayak parmağında ağrı hisseden ve durumu kontrol edilecek olan Orkun Kökçü'nün karşılaşmada takım arkadaşlarıyla birlikte olması bekleniyor.

İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Orkun Kökçü'nün kadroda yer alacağı belirtilirken, Marsilya karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı belirsiz.

Beşiktaş'ın Marsilya'yı konuk edeceği mücadele saat 22:00'de başlayacak.