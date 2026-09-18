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Marsilya maçı sonrası... Beşiktaş için dikkat çeken Avrupa Ligi tahmini
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Marsilya maçı sonrası... Beşiktaş için dikkat çeken Avrupa Ligi tahmini

18.09.2026 13:48:00
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Cumhuriyet Spor
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Marsilya maçı sonrası... Beşiktaş için dikkat çeken Avrupa Ligi tahmini

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Beşiktaş, sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından siyah-beyazlıların lig etabını bitirmesini öngörüldüğü sıra güncellendi.

Marsilya maçı sonrası... Beşiktaş için dikkat çeken Avrupa Ligi tahmini

Beşiktaş, Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ne görkemli bir başlangıç yaptı. Bu zafer sonrası siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabını bitirmesi öngörülen sıra güncellendi.

Marsilya maçı sonrası... Beşiktaş için dikkat çeken Avrupa Ligi tahmini

Football Meets Data'nın yapay zeka simülasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın bitmesinin ardından Beşiktaş için çarpıcı bir tahminde bulundu. Yapılan yeni tahmine göre, UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirecek takımlar arasında Beşiktaş da var. 

Marsilya maçı sonrası... Beşiktaş için dikkat çeken Avrupa Ligi tahmini

Siyah-beyazlılar, 8. sırada yer alıyor ve doğrudan son 16'ya kalma ihtimali yüzde 42.5 olarak gösteriliyor. Yüzde 92.7 ihtimalle ise Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ni ilk 24'te bitirmesi bekleniyor. 

Marsilya maçı sonrası... Beşiktaş için dikkat çeken Avrupa Ligi tahmini

Beşiktaş için daha önce yapılan tahminde Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirmesinin ihtimali yüzde 26.1, ilk 24'te yer almasının olasılığı ise yüzde 80.8 olarak gösterilmişti.

Marsilya maçı sonrası... Beşiktaş için dikkat çeken Avrupa Ligi tahmini

Beşiktaş'ın en yakın rakibi olarak gösterilen Rennes'in lig etabını ilk 8'de bitirmesine verilen ihtimal ise yüzde 35.5.

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