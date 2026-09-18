Marsilya maçı sonrası... Beşiktaş için dikkat çeken Avrupa Ligi tahmini

Beşiktaş, Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ne görkemli bir başlangıç yaptı. Bu zafer sonrası siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabını bitirmesi öngörülen sıra güncellendi.

Football Meets Data'nın yapay zeka simülasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın bitmesinin ardından Beşiktaş için çarpıcı bir tahminde bulundu. Yapılan yeni tahmine göre, UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirecek takımlar arasında Beşiktaş da var.

Siyah-beyazlılar, 8. sırada yer alıyor ve doğrudan son 16'ya kalma ihtimali yüzde 42.5 olarak gösteriliyor. Yüzde 92.7 ihtimalle ise Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ni ilk 24'te bitirmesi bekleniyor.

Beşiktaş için daha önce yapılan tahminde Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirmesinin ihtimali yüzde 26.1, ilk 24'te yer almasının olasılığı ise yüzde 80.8 olarak gösterilmişti.