Marsilya maçına devam edememişti: Vaclav Cerny'den sakatlık açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş sahasında Marsilya'yı İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Poku'nun golleriyle 4-1 yendi.

Maçın ardından Beşiktaşlı yıldızlar galibiyeti TRT 1'e değerlendirdi.

"EVİMİZDE KAYBETMEDEN GİTMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş'ın 3. golünü atan Amir Murillo, "Hak ettik, 3 puan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum. Pozitif bir sonuç oldu. Beşiktaş camiasına armağan olsun. Avrupa'da attığım ikinci gol ama galibiyet için mutluyum. Evimizde kaybetmeden gitmek istiyoruz" dedi.

"MAÇ BİTTİ AMA HALA DUYMUYORUM GİBİ"

Salih Özcan ise "Takımı tebrik ederim. İyi başlamak istedik, atmosfer bizi inanılmaz motive etti. İnanılmaz bir performans, inşallah böyle devam ederiz. Ofansif aksiyonlara girerken, bir gözün arkada olması lazım. Marsilya ve sağ ve sol kanatta hep bekliyordu hücum için. Onları kontrol ettik ve istediğimizi aldık. Atmosfer inanılmazdı, maç bitti ama hala duymuyorum gibi" şeklinde konuştu.

"SAKATLIĞIMI YARIN GÖRECEĞİZ"

Beşiktaş'ın 2. golünü atan ve sakatlık yaşayarak 71. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Vaclav Cerny, "Harika bir başlangıca imza attık. Zaten bunun için hazırlanmıştık ve bunu yapmak istemiştik. Herkesin bizimle beraber olması gerektiğin gösterdik. Beşiktaş'a böyle harika bir maçta katkı verdiğim için çok mutluyum. Atmosfer harikaydı. Beşiktaş'ta Avrupa'da lig aşamasında ilk maçım oldu. Çok keyif aldık. Genel olarak atmosfer iyi... Biz de takım olarak camiayı bir arada tutmaya çalışıyoruz. Çok da iyi bir başlangıç yaptık" dedi.

Çek futbolcu sakatlığı için ise "Sakatlığımı yarın göreceğiz. Bence derin bir kramp girdi." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ OLARAK HEP BİRLİKTE İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

Leandro Trossard'ın yokluğunda maça ilk 11'de başlayan ve takımının ilk golünü atan İlhan Fakılı, "Takım arkadaşlarımdan çok memnunum, herkesten gurur duyuyorum. Beşiktaş olarak hep birlikte iyi bir iş çıkardık. Önümüzdeki maçlara bakarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.