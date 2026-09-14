Mason Greenwood'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Ligde çok kötü değiliz'

Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Greenwood, "Çok fazla şans yarattık ama golü atamadığımız için kazanamadık" dedi.

"LİGDE ÇOK KÖTÜ DEĞİLİZ"

Sözlerine devam eden Mason Greenwood, "Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

İngiliz futbolcu, "Sonuçlarla alakalı bir şey bu... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.