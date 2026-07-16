Mason Greenwood'dan İstanbul'da ilk açıklama: 'Fenerbahçe taraftarları çok büyük'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul'a geldi. İngiliz yıldız, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanında açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki futbolcu, "Uzun bir süreç oldu. Tamamlanması biraz zaman aldı. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Beni karşılayan herkese teşekkür ediyorum. Bu maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım" dedi.

"FENERBAHÇE TARAFTARLARI ÇOK BÜYÜK"

Greenwood, "Harika böyle bir desteği hissetmek, Fenerbahçe taraftarları çok büyük. Umarım bu sevginin karşılığını sahada atacağım gollerle gösteririm" diye konuştu.

Greenwood, "Ailem de çok heyecanlı. Kız arkadaşım, Türk kültürünü keşfetmek için çok heyecanlı. İki kızımız var, çok güzel bir tecrübe olacak. Buranın keyfini çıkarabilmek için sabırsızlanıyoruz" sözlerini sarf etti.