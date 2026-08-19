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Mason Greenwood'dan Lyon maçı açıklaması: 'Bireysel performansımdan mutluyum ama...'

Mason Greenwood'dan Lyon maçı açıklaması: 'Bireysel performansımdan mutluyum ama...'

19.08.2026 00:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mason Greenwood'dan Lyon maçı açıklaması: 'Bireysel performansımdan mutluyum ama...'

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, 1-1 berabere kaldıkları Olympique Lyon maçının ardından görüşlerini aktardı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olympique Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, tur şansını rövanşa bıraktı.

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, elemelerde sahne almaya devam etti.

Sarı-lacivertli formayla 3. kez ilk 11'de sahaya çıkan Greenwood, 3. eleme turunda Sturm Graz ağlarını havalandırarak Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetmişti.

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İngiliz yıldız, Lyon karşısında 47. dakikada takımının beraberlik golünü atarak elemelerdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

"ÖNEMLİ BİR RÖVANŞ OLACAK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Greenwood, "Aslında iki taraf açısından güzel bir maçtı. Kazanabileceğimizi düşünüyordum, maalesef berabere ayrıldık. Önemli bir rövanş olacak. O maça kadar bu maçı izleyip neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz. Orada kazanmak istiyoruz" dedi.

Kendi performansını da değerlendiren Greenwood, "Kendi performansım hakkında mutluyum. Goller atmak güzeldir. Bunun için geldim buraya. Özellikle 3. bölgede yardım etmek için geldim. Bireysel performansımdan mutluyum ama önümüzdeki maçlarda daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.

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