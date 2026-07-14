Mason Greenwood'dan transfer sonrası ilk açıklama: 'Verdiğim sözü tuttum'

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe transfer için Marsilya'ya 3 taksit halinde toplam 39 milyon Euro ödeyecek. Sarı lacivertliler, İngiliz oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transferin açıklanmasının ardından konuşan Mason Greenwood, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Mason Greenwood'un açıklamaları şu şekilde:

"Açıkçası çok heyecanlıyım. Uzun bir süreçti, uzun bir yolculuk oldu ama anlaşmanın tamamlanmasından dolayı mutluyum. Ayrıca tüm emekleri için kulübe ve başkana da teşekkür ediyorum. Bugün bu karara ulaşmak için çok çalışıldı. Benimle ilgilendiklerinde karar vermek hiç zor olmadı. Verdiğim sözü tuttum ve neler yapabileceğimi göstermek istiyorum.

Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumda oynamayı ve taraftarlarla tanışmayı bekliyorum. Benime ilgilendiklerinde karar vermek hiç zor olmadı. Fenerbahçe'ye gidip neler yapabileceğimi göstermek istiyorum.

Hedefimiz takım olarak olabileceğimizin en iyisi olmak. Elbette ligde şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da çok önemli. Umarım bunları başarabiliriz."