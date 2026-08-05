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Mason Greenwood Fenerbahçe'de siftah yaptı!

Mason Greenwood Fenerbahçe'de siftah yaptı!

5.08.2026 22:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mason Greenwood Fenerbahçe'de siftah yaptı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, Sturm Graz mücadelesinde gol atarak sarı-lacivertli taraftarları sevince boğdu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Sturm Graz'ı konuk etti.

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görev aldı.

İLK KEZ 11'DE

Transferi uzun süre gündemde kalan ve taraftarda büyük heyecan yaratan 24 yaşındaki İngiliz futbolcu, Gornik Zabrze ile oynanan karşılaşmalarda sonradan oyuna dahil olmuştu.

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Teknik direktör İsmail Kartal, Sturm Graz karşısında Greenwood'a ilk kez ilk 11'de görev verdi.

FENERBAHÇE'DE İLK GOL

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçerken Greenwood, 45. dakikada sahneye çıktı.

Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İngiliz yıldız, ceza sahası dışına açılan topu kontrol etti. Greenwood, sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşta kaleci Khudyakov'u mağlup ederek topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü, sarı-lacivertli ekipte ilk kez ilk 11'de başladığı karşılaşmada kaydetti.

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