Mason Greenwood kimdir? Mason Greenwood kaç yaşında, nereli? Mason Greenwood hangi takımlarda oynadı? Mason Greenwood'a geçmişte neden tutuklandı?

Kariyerinde yaşadığı çalkantılı dönemlerle futbolseverlerin aklına kazınan genç yıldız Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi. Peki, Mason Greenwood kimdir? Mason Greenwood kaç yaşında, nereli? Mason Greenwood hangi takımlarda oynadı?

MASON GREENWOOD KİMDİR?

Mason Will John Greenwood, 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin West Yorkshire bölgesindeki Bradford kentinde doğdu. Futbola Halifax'taki bir gelişim merkezinde Manchester United altyapısıyla çalışarak başladı.

MASON GREENWOOD HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Manchester Unidet altyapısına katılan Greenwood'un yeteneği Old Trafford akademisindeki antrenörlerin dikkatini çekti.

Gelişimini hızla sürdüren Greenwood, çoğu zaman kendi yaş grubunun iki kademe üzerinde forma giydi.

Greenwood, Temmuz 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sezon öncesi hazırlık kampında Manchester United ile birlikte seyahat etti. 20 Temmuz'da, Club América ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 76. dakikasında Manchester United ile ilk maçına çıktı.

Greenwood, 6 Mart 2019 tarihinde teknik director Ole Gunnar Solskjær tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain 3-1 yendikleri maçın 87. dakikasında ilk resmi maçına çıktı. 17 yıl 156 gün ile Norman Whiteside'den sonra Manchester United'ın Avrupa kupalarından forma giyen en genç ikinci oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi ise forma giyen en genç oyuncu oldu.

Greenwood, Nisan 2019'da Premier League'de Ayın 2. Oyuncusu seçildi. Sezon sonunda, her yıl kulübün altyapı takımlarının en iyi oyuncusuna verilen Jimmy Murphy Yılın Genç Oyuncusu ödülünü aldı.

Greenwood'un Manchester United ile ilk golünü, 19 Eylül 2019'da UEFA Avrupa Ligi açılışında Kazak takımı Astana'ya karşı attı. Maçın tek golünü atan Greenwood, 17 yıl 353 gün ile Manchester United Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu oldu.

2019'daki çıkış sezonunda 26 numarayı giyen Greenwood'a, 4 Eylül 2020'de Manchester United tarafından 11 numaralı forma verildi.

14 Ağustos 2021'de Greenwood, Manchester United'ın 2021-22 Premier League sezonunun açılış maçında Leeds United'i 5-1 yendikleri maçta ilk golünü attı. Greenwood, Ekim ayında henüz 20 yaşındayken Manchester United adına 32. golünü attı; Manchester United tarihinden Norman Whiteside (39) ve George Best (37) daha 20 yaşında en çok gol atan 3. futbolcu oldu. Greenwood, 30 Ocak 2022'de tutuklanmasının ardından Manchester United tarafından uzaklaştırıldı.

2025 sonuna kadar Manchester United ile kontratı bulunan Greenwood, 2023/24 sezonunda kiralık olarak La Liga takımlarından Getafe'ye gönderildi. Burada 36 maçta 10 gol ve altı asistlik performansıyla sahalara geri dönen Greenwood, 2024/25 sezonunun başında ise 25 milyon euro bedelle Marsilya'ya transfer oldu. İki sezonda çıktığı 81 maçta attığı 48 golle yıldızlaştı. Greenwood, Fransız temsilcisine 17 de asist katkısında bulundu.

MASON GREENWOOD NEDEN TUTUKLANDI?

2021-22 sezonuna da hızlı bir başlangıç yapan Greenwood, çıktığı 24 maçta altı gol ve iki asistlik performans gösterdi.

Ancak, 30 Ocak 2022'de Greenwood, sosyal medyadaki bir dizi gönderide kız arkadaşı tarafından saldırıya uğramakla suçlandı. 30 Ocak'ta Greenwood, Manchester United tarafından kadro dışı bırakıldı ve bir kadına tecavüz ve saldırı şüphesiyle Büyük Manchester Polisi tarafından tutuklandı. 1 Şubat'ta Greenwood, cinsel saldırı ve öldürme tehdidi şüphesiyle tekrar tutuklandı. O zamana kadar spor giyim sponsoru olan Nike, Greenwood ile ilişkisini askıya aldığını duyurdu. Video oyun şirketi EA Sports ise Greenwood'u FIFA oyunlarından çıkardığını açıkladı.

15 Ekim 2022'de Greenwood, kendisini suçlayan kişiyle iletişime geçerek kefalet koşullarını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklandı. Aynı gün, 22 Ekim 2021'de iddia edilen bir olay nedeniyle tecavüze teşebbüs, Aralık 2021'de iddia edilen bir olay için fiili bedensel zarara yol açan saldırı ve Kasım 2018'den itibaren kontrol edici ve zorlayıcı davranışlarda bulunmakla suçlandı.

17 Ekim 2022'de ilk olarak 21 Kasım'a kadar gözaltına alındı, ancak 19 Ekim'de Minshull Caddesi Kraliyet Mahkemesinde yapılan özel duruşmanın ardından, şikayetçi de dahil olmak üzere tanıklarla iletişime geçmemek ve Bowdon'da bir adreste ikamet koşuluyla kefaletle serbest bırakıldı. 2 Şubat 2023'te Kraliyet Savcılık Servisi, önemli tanıkların geri çekilmesini ve "gün ışığına çıkan yeni delilleri" gerekçe göstererek Greenwood aleyhindeki tüm suçlamaları düşürdü.