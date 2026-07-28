Mohamed Salah transferini rafa kaldıran Beşiktaş, alternatifini direkt hazırladı. İddialara göre Beşiktaş, Roma forması giyen Matias Soule'yi radarına aldı. Peki, Matias Soule kimdir? Matias Soule kaç yaşında, nereli? Matias Soule hangi takımlarda oynadı?

MATIAS SOULE KİMDİR?

Matías Soule Malvano, 15 Nisan 2003 yılında Arjantin'de dünyaya geldi. İtalyan kökenlidir ve çifte vatandaşlığı vardır.

MATIAS SOULE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Soule kariyerine altı yaşında Kimberley'de başladı ve altı yıl sonra Vélez'e transfer oldu. Ocak 2020'de bedelsiz transferle Juventus'a transfer oldu.

Soule, Juventus'un yedek takımı olan Juventus U23 için resmi ilk maçına 22 Ağustos 2021'de Coppa Italia Serie C'nin ilk turunda Pro Sesto'ya karşı 3-2'lik galibiyetle çıktı.

28 Ağustos 2023'te Soule, Serie A kulübü Frosinone'ye sezon sonuna kadar kiralık olarak katıldı. Kiralık sezonunu kulüp için 11 golle gol kralı ve Serie A'da 102 kez en çok dribbling kazanan oyuncu olarak tamamladı.

30 Temmuz 2024'te Soule, bildirilen 28 milyon dolarlık transfer ücreti ve 4 milyon dolarlık bonus karşılığında İtalyan takımı Roma'ya katıldı.

MATIAS SOULE'NİN OYUN TARZI NE?

Soule, sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusudur ve top sürme yeteneği ve duran top kullanma becerisiyle Ángel Di María ile kıyaslanmaktadır.