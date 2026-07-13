Cumhuriyet Gazetesi Logo
Matteo Guendouzi'den İsmail Kartal sözleri: 'Hocamızın bizden istediği şey...'

Matteo Guendouzi'den İsmail Kartal sözleri: 'Hocamızın bizden istediği şey...'

13.07.2026 11:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Matteo Guendouzi'den İsmail Kartal sözleri: 'Hocamızın bizden istediği şey...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi, Avusturya'da basın mensuplarına konuştu. Guendouzi, "Ofansif bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Hocamızın bizden istediği şeylerden birisi de önde baskıyı güçlü bir şekilde sağlayabilmek" ifadelerini kullandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Avusturya kampında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Kampta yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Guendouzi, "Kampımızda sıkı çalışma sürdürüyoruz. Taktiksel çalışmalar yapıyoruz. Geçen seneye göre çok farklı bir oyun felsefesi olan bir hocayla çalışıyoruz. Gün geçtikçe bu çalışmaları daha iyi uyguluyoruz. Oynadığımız hazırlık maçlarıyla birlikte daha iyi bir evreye ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN BİZDEN İSTEDİĞİ ŞEYLERDEN BİRİSİ..."

Yeni oyun anlayışının hücum odaklı olduğunu vurgulayan Fransız futbolcu, "Ofansif bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Hocamızın bizden istediği şeylerden birisi de önde baskıyı güçlü bir şekilde sağlayabilmek. Atak yapmayı seven bir takım olacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Takımın hem hücumda hem de savunmada agresif bir kimlik kazanmayı hedeflediğini söyleyen Guendouzi, "Hem hücumda hem de savunmada rakibe yoğun pres yapan, ofansif futbolu benimseyen bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Oynadığımız bu iki maçta da hem ofansif oyunumuzu hem de savunmadaki fiziksel gücümüzü rakibe gösterdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz, sezon boyunca bu oyun felsefesini sahaya yansıtan, topa sahip olmayı seven ve rakibi kendi yarı sahasında karşılayan bir takım olmak" diye konuştu.

Image

NATHAN AKE VE VEDAT MURIQI SÖZLERİ

Yeni transferler Vedat Muriqi ve Nathan Ake hakkında da değerlendirmelerde bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Her iki oyuncu da çok yüksek tecrübeye sahip oyuncular. Gelen iki oyuncunun da takıma çok büyük katkıları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Guendouzi, Fenerbahçe kariyerinin ilk günlerine dair dikkat çeken bir anısını da paylaşarak, "Buraya ilk geldiğimde kaptanımız Milan Skriniar ile konuşmuştum. Bana, 'İki gün sonra Galatasaray ile oynayacağız. Eğer o maçta gol atarsan taraftarlar seni çok sevecek' dedi. Ben de o maçta çok güzel bir gol atmıştım" sözleriyle sarı-lacivertli taraftarlarla arasında oluşan bağı anlattı.

"FRANSA'DAN DAHA İYİ BİR TAKIM YOK"

Dünya Kupası hakkında final değerlendirmesinde bulunan Fransız oyuncu, "Umuyorum Fransa bu maçı kazanır. Dünya Kupası'na baktığım zaman Fransa'dan daha iyi bir takım yok. Zor bir maç olacağını söylemek gerekiyor. Umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır" dedi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #ismail kartal #Matteo Guendouzi

İlgili Haberler

Nathan Ake'den Fenerbahçe itirafı: İlk kez açıkladı...
Nathan Ake'den Fenerbahçe itirafı: İlk kez açıkladı... Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferi 31 yaşındaki Hollandalı savunmacı Nathan Ake, sarı-lacivertli kulübün resmi televizyon kanalında görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Oğuz Aydın yanıtı!
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Oğuz Aydın yanıtı! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki milli oyuncu Oğuz Aydın ile ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.