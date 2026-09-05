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Matteo Guendouzi kaç maç ceza aldı? Guendouzi Roma maçında oynayacak mı?

Matteo Guendouzi kaç maç ceza aldı? Guendouzi Roma maçında oynayacak mı?

5.09.2026 20:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Matteo Guendouzi kaç maç ceza aldı? Guendouzi Roma maçında oynayacak mı?

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Lyon maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'a verilen cezaları açıkladı. Peki, Matteo Guendouzi kaç maç ceza aldı? Guendouzi Roma maçında oynayacak mı?
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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon-Fenerbahçe maçındaki olayları karara bağladı. Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'a verilen cezalar da belli oldu. Peki, Matteo Guendouzi kaç maç ceza aldı? Guendouzi Roma maçında oynayacak mı?

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GUENDOUZİ KAÇ MAÇ CEZA ALDI, ROMA MAÇINDA YOK MU?

UEFA, Fenerbahçeli futbolcullar Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'a verilen cezaları açıkladı.

Mason Greenwood, para cezası ile birlikte ertelemeli olarak 1 maç men cezası aldı.

Matteo Guendouzi ise toplamda 4 maç men cezası aldı. Fransız futbolcu, bu cezanın 2 maçını bu sezon çekecek. Guendouzi, bu sezon Roma ve Aston Villa maçlarını kaçıracak. Greenwood ise Roma maçında sahada olacak.

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