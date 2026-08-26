Transfer döneminin sona ermesine günler kala Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano liderliğinde eksik bölgelerini tamamlamak istiyor. Rus basının iddialarına göre Siyah-Beyazlılar orta saha oyuncusu Matvey Kislyak için kesenin ağzını açtı. Peki, Matvey Kislyak kimdir? Matvey Kislyak kaç yaşında, nereli? Matvey Kislyak hangi takımlarda oynadı?

MATVEY KISLYAK KİMDİR?

Matvey Alekseyevich Kislyak, 26 Temmuz 2005 yılında dünyaya geldi. CSKA Moskova ve Rusya milli takımında forma giymektedir.

MATVEY KISLYAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kislyak, CSKA Moskova formasıyla ilk maçına 26 Temmuz 2023'te Orenburg'a karşı oynanan Rusya Kupası maçında çıktı. CSKA formasıyla Rusya Premier Ligi'ndeki ilk maçına ise 24 Eylül 2023'te Rostov'a karşı çıktı.

MATVEY KISLYAK'IN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Beşiktaş'ın almak istediği Kislyak'ın resmi olmayan rakamlara göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Kislyak geride kalan sezonda CSKA Moskova formasıyla 29 karşılaşmaya çıktı ve takımına 5 gol 5 asistlik katkı verir.