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Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Sözleşmesiz olmayı...'
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Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Sözleşmesiz olmayı...'

30.09.2026 13:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Sözleşmesiz olmayı...'

Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest statüde yer alan Mauro Icardi, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Sözleşmesiz olmayı...'

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Mauro Icardi, yeni kulübünü henüz bulamadı.

Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Sözleşmesiz olmayı...'

Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Sözleşmesiz olmayı...'

Bireysel çalışma yaptığı anları paylaşan Icardi, durumunun endişe edici olmadığını dile getirdi ve, "Ben zaten her şeye sahibim" sözlerini sarf etti.

Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Sözleşmesiz olmayı...'

Mauro Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:

"İşsizliği başarısızlıkla karıştırıyorlar; ben buna hayatımı yoluna koymuş olmak diyorum.

Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz olmakla karıştırıyorlar; ben buna özgürce seçim yapabilmek diyorum.

Zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence altına almak için çalıştım. Çalışmayı bıraksam bile hayatım aynı şekilde devam eder. Benim için neden endişelendiklerini anlamıyorum.

Siz huzur içinde, barış içinde ve sevgiyle yaşayın.

Ben zaten her şeye sahibim."

Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Sözleşmesiz olmayı...'

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da dört sezonda 134 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

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