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Mauro Icardi'den duygusal Lionel Messi paylaşımı!

Mauro Icardi'den duygusal Lionel Messi paylaşımı!

7.10.2026 23:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mauro Icardi'den duygusal Lionel Messi paylaşımı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, Arjantin Milli Takımı'na veda eden Lionel Messi hakkında bir paylaşım yaptı.
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, Arjantin Milli Takımı'na veda eden Lionel Messi'yi unutmadı.

Icardi, sosyal medya hesabından Messi ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşarak Arjantinli yıldız için "Basitçe… Teşekkürler Lionel" ifadelerini kullandı.

MESSI'YE DUYGUSAL VEDA

Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayan Messi'ye eski milli takım arkadaşı Icardi'den de mesaj geldi.

Icardi, Messi ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşırken, yıldız futbolcuya teşekkür etti. Arjantinli golcünün paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

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