Mauro Icardi'den Lazio kararı

Galatasaray'a bu yaz veda eden ve serbest oyuncu statüsünde olan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Adı farklı kulüplerle anılan deneyimli santrforla ciddi şekilde ilgilenen takımlardan biri İtalya Seire A'dan Lazio olmuştu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Icardi, yeni takımını seçme konusunda tereddüt yaşıyor.

MAURO ICARDI'NIN KARARI

Icardi'nin tereddüt yaşadığı şeyin finansal konular olmadığı, yeni takımıyla ilgili hata yapmak istemediği belirtildi. Haberde, 33 yaşındaki golcünün Lazio'nun teklifine rağmen bekleme kararı aldığı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istediği, transfer son günlerine kadar diğer teklifleri de değerlendireceği aktarıldı.

İtalya'da daha önce Inter ve Sampdoria formalarını da giyen Icardi, Galatasaray'dan önce PSG'de oynamıştı. Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca 517 maça çıkarken 280 gol ve 68 asist kaydetti.