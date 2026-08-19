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Mauro Icardi'den Lazio kararı

Mauro Icardi'den Lazio kararı

19.08.2026 11:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mauro Icardi'den Lazio kararı

Süper Lig ekibi Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrılan Mauro Icardi'nin yeni takımı henüz netleşmedi. Lazio'nun teklif yaptığı Arjantinli golcünün transferle ilgili kararını verdiği iddia edildi.

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Galatasaray'a bu yaz veda eden ve serbest oyuncu statüsünde olan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Adı farklı kulüplerle anılan deneyimli santrforla ciddi şekilde ilgilenen takımlardan biri İtalya Seire A'dan Lazio olmuştu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Icardi, yeni takımını seçme konusunda tereddüt yaşıyor.

MAURO ICARDI'NIN KARARI

Icardi'nin tereddüt yaşadığı şeyin finansal konular olmadığı, yeni takımıyla ilgili hata yapmak istemediği belirtildi. Haberde, 33 yaşındaki golcünün Lazio'nun teklifine rağmen bekleme kararı aldığı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istediği, transfer son günlerine kadar diğer teklifleri de değerlendireceği aktarıldı.

İtalya'da daha önce Inter ve Sampdoria formalarını da giyen Icardi, Galatasaray'dan önce PSG'de oynamıştı. Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca 517 maça çıkarken 280 gol ve 68 asist kaydetti.

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