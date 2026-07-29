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Mauro Icardi hakkında yurtdışı çıkış yasağı: Karara tepki gösterdi!

Mauro Icardi hakkında yurtdışı çıkış yasağı: Karara tepki gösterdi!

29.07.2026 18:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mauro Icardi hakkında yurtdışı çıkış yasağı: Karara tepki gösterdi!

Galatasaray ile yollarını ayıran 34 yaşındaki Arjantinli forvet Mauro Icardi hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildiği kaydedildi. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile karara tepki gösterdi.
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma ve velayet sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme kararıyla Icardi hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanırken, yıldız futbolcu sosyal medya hesabından karara sert tepki gösterdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Mauro Icardi hakkında, aksi yönde yeni bir mahkeme kararı verilene kadar geçerli olmak üzere yurtdışına çıkış yasağı kararı alındı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Arjantinli futbolcu, kararın daha önce belirlenen 24 saatlik sürenin dolması beklenmeden alındığını savundu.

Icardi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı yargıçların, belirli talepler söz konusu olduğunda olağanüstü bir hızla hareket edebildiğini görmek ne kadar üzücü.

Bu olayda araya giren yargıç, bir ünlünün sunduğu kanıtlarla dolup taşan dosyayı inceledi. Bu da yetmezmiş gibi adli tatil döneminde yine görevli bir yargıç devreye girerek ciddi şüpheler uyandıran kararlar aldı.

Bugün saat 09.00'da, dünkü kararda belirlenen 24 saatlik süre dahi dolmadan hakkımda ülke dışına çıkış yasağı kararı verdi. Bu kararın hukuki dayanağının ne olduğunu merak ediyorum.

Bu konuda karar verme yetkisine sahip olduğunu mu düşünüyor, yoksa yasanın hükümlerini görmezden mi geliyor?

Aynı konuyla ilgili bugün öğleden sonra Milano'da bir duruşma yapılacak. Bildiğim kadarıyla kızlarım İtalyan vatandaşı, İtalya'da bulunuyor ve konu o ülkenin yasaları ile yargı yetkisine tabi.

Ayrıca karşı tarafın taleplerinin 27 Temmuz'da, yani şikâyette bulundukları tarihten sekiz gün sonra sunulduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bu sekiz gün boyunca herhangi bir aciliyet yoktu.

Ancak şimdi, alışılmadık ve hatta birbiriyle çakışan hızlarda kararlar alınıyor. Bu durum, en azından benim açımdan, anlaşılması oldukça güç bir adalet görüntüsü ortaya çıkarıyor.

Er ya da geç hukukun, her yargı makamının yetki sınırlarının ve adil yargılanma ilkesinin diğer bütün değerlendirmelerin önüne geçeceğine inanıyorum."

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