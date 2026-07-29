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Mauro Icardi'nin menajeri yeni takımı için isim verdi!

Mauro Icardi'nin menajeri yeni takımı için isim verdi!

29.07.2026 23:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mauro Icardi'nin menajeri yeni takımı için isim verdi!

Galatasaray ile yollarını ayıran 33 yaşındaki futbolcu Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantinli golcünün geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
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Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, TYC Sports'a yaptığı açıklamada oyuncunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Icardi'nin ülkesine dönme ihtimali hakkında konuşan Pino, herhangi bir kulüple temas kurmadıklarını belirtti:

"Hiç kimseyle görüşmedik. Her hâlükârda Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor."

"ICARDI İÇİN EN İYİ SEÇENEK..."

Menajer Pino, Icardi için İtalya'dan Como seçeneğinin öne çıktığını dile getirdi:

"Resmi olmayan bilgilere göre Milano'ya 30 kilometre uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu. Icardi için en iyi seçenek Como gibi görünüyor."

Ancak kaynakta Como ile resmî görüşme gerçekleştirildiğine veya oyuncuya teklif sunulduğuna ilişkin bilgi yer almadı.

"KARAR HER AN VERİLEBİLİR"

Elio Pino, Icardi'nin yeni takımına ilişkin kararın kısa süre içerisinde açıklanabileceğini söyledi.

Pino, "Karar her an verilebilir" ifadelerini kullandı.

134 MAÇTA 102 GOLE KATKI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşadı. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik katkı sağladı.

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