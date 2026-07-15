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Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması: 'Bu kez çok iyimserim'

Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması: 'Bu kez çok iyimserim'

15.07.2026 13:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması: 'Bu kez çok iyimserim'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantinli yıldızın son durumuna ilişkin menajerinden açıklama geldi.

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Galatasaray, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile görüşmelerini sürdürüyor.

Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, görüşmelerin son durumuna ilişkin gazeteci Özgür Sancar'a açıklamada bulundu. 

Pino şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Dursun Özbek'le müzakeremiz devam ediyor. Bu kez çok iyimserim. Galatasaray dışında hiçbir takımla görüşmüyoruz. Çok süreceğine inanmıyorum, kısa sürede sonuç alırız.'' 

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla toplam 134 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 77 gol ve 25 asistlik skor katkısı verdi.

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