Mauro Icardi'nin menajerinden geleceği hakkında açıklama! Juventus ve Lazio iddialarına yanıt...

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceği merak edilirken, Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino, Juventus ve Lazio iddiaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2022 yılında kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan ve 2023'te sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Icardi, kontratının sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

Avrupa'da transfer döneminin de kapanmasıyla birlikte Arjantinli golcünün seçenekleri azalırken, Icardi'nin kariyerine nerede devam edeceği gündemdeki yerini koruyor.

"JUVENTUS İLE GÖRÜŞTÜK"

Icardi'nin menajeri Elio Pino, İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya yaptığı açıklamada, ocak ayında gündeme gelen Juventus iddialarını değerlendirdi.

Pino, "Ocak ayında Icardi'yi Juventus'ta görme ihtimali var mıydı?" sorusuna, "Kesinlikle evet! Ottolini ve Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdik" yanıtını verdi.

Arjantinli yıldızın kariyer planıyla ilgili de konuşan Pino, Icardi'nin önceliğinin maddiyat olmadığını belirtti.

Tecrübeli menajer, "Mauro için para öncelik değil. İyi bir proje arıyor. 2-3 yıl kalabileceği bir proje istiyor" ifadelerini kullandı.

LAZIO İDDİALARINA YANIT

Pino, Icardi'nin Lazio ile görüşüp görüşmediği konusunda da açıklamalarda bulundu.

Lazio Sportif Direktörü Fabiani ile temas kurulduğunu doğrulayan Pino, "Fırsat oldu. Fabiani çok nazikti ancak karşılıklı olarak 'biraz bekleyelim' dedik ve şimdilik bekleme aşamasındayız" dedi.

Icardi'nin yeni adresinin hangi takım olacağı merak edilirken, Arjantinli golcünün kariyerinde uzun vadeli ve sportif açıdan tatmin edici bir proje aradığı belirtildi.