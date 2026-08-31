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Mauro Icardi'nin menajerinden Lazio iddialarına yanıt: 'Yoğun bir ilgi var'

Mauro Icardi'nin menajerinden Lazio iddialarına yanıt: 'Yoğun bir ilgi var'

31.08.2026 21:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mauro Icardi'nin menajerinden Lazio iddialarına yanıt: 'Yoğun bir ilgi var'

Süper Lig ekibi Galatasaray ile yollarını ayıran Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Lazio iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray'dan ayrılan ve şu anda serbest statüde yer alan Mauro Icardi için menajerinden açıklama geldi.

Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantinli yıldıza Lazio'nun yoğun bir ilgi gösterdiğini ve Lazio'ya seçeneğini değerlendirdiklerini söyledi.

"LAZIO'DAN YOĞUN BİR İLGİ VAR"

Menajer Pino, "Mauro ile birlikte en iyi seçeneği değerlendiriyoruz. Bu ekonomik bir plan değil, bir yaşam planı. Mauro, güzel bir şehir ve güzel bir yer seçmek istiyor" dedi.

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Pino, Lazio haberleriyle ilgili, "Lazio'dan Mauro Icardi'ye yoğun bir ilgi var. Bu, üzerinde durduğumuz bir seçenek" diye konuştu.

TEKLİFİN AYRINTISI

Öte yandan Nicolo Schira'nın haberine göre, Lazio, 33 yaşındaki Mauro Icardi'ye 2 yıllık bir sözleşme teklif etti.

Galatasaray'da geçen sezon 47 maçta süre bulan Mauro Icardi, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.

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