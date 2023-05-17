Mauro Icardi taraftarlara hayran kaldı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 20:48

Güncelleme: 17.05.2023 - 20:48

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından sorulara cevap verdi.

Arjantinli golcü, "Galatasaray taraftarı hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Mükemmel" cevabını verdi.

ASLAN VE KALP EMOJİSİ

Icardi bu paylaşımına ayrıca aslan ve sarı-kırmızı kalp emojileri ekledi.

Galatasaraylı taraftarlar, Icardi'nin bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.