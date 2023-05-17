Mauro Icardi taraftarlara hayran kaldı
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından sorulara cevap verdi.
Arjantinli golcü, "Galatasaray taraftarı hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Mükemmel" cevabını verdi.
ASLAN VE KALP EMOJİSİ
Icardi bu paylaşımına ayrıca aslan ve sarı-kırmızı kalp emojileri ekledi.
Galatasaraylı taraftarlar, Icardi'nin bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.
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