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Mauro Icardi, Victor Osimhen, Okan Buruk... Mario Lemina'dan yeni sezon öncesi açıklama!

Mauro Icardi, Victor Osimhen, Okan Buruk... Mario Lemina'dan yeni sezon öncesi açıklama!

30.07.2026 19:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mauro Icardi, Victor Osimhen, Okan Buruk... Mario Lemina'dan yeni sezon öncesi açıklama!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 32 yaşındaki Gabonlu orta sahası Mario Lemina, basın mensuplarına yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray ile sözleşmesini yenileyen Mario Lemina, sarı-kırmızılı kulüpteki hedeflerini, takımın başarısının arkasındaki etkenleri ve transfer döneminde aldığı teklifleri Haber Global'e anlattı.

Lemina'nın açıklamaları şu şekilde:

“Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamış olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray’ın tutkulu bir kulüp olması beni çekti. Tutkunun yanında bana karşı gösterilen sevgi de var. Sezon sonunda serbest bir oyuncuydum. Bu durum birçok kulübün ilgisini çekti ancak önceliğim her zaman Galatasaray’dı.”

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OSIMHEN AÇIKLAMASI

"Victor Osimhen çok büyük bir forvet. Bunu herkes biliyor. En önemli özelliği, ne yaptığını bilen bir oyuncu olması. Hedefleri var ve ne olursa olsun bu hedeflerinin peşinden gitmeye her zaman devam ediyor. Kulübü hangi yöne taşıyacağını da biliyor."

“Hedeflerim her iki dönemimde de aynıydı. Şimdiki oyuncuların bu hedeflere daha yoğun bir şekilde yöneldiğini görebiliyoruz. Geçen sezon iyi bir sezon geçirdik. Şimdi ben ve diğer oyuncular, hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

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MAURO ICARDI İÇİN AÇIKLAMA

"Mauro Icardi, Galatasaray'ın yeniden yapılanmasında önemli bir görev üstlendi. Bunun için çok çalıştı. Kulübün efsanelerinden biri haline geldi. Ayrıldıktan sonra kendisine özel olarak mesaj attım ve duygularımı ifade ettim. Kimse onun doğrudan ya da dolaylı olarak neler yaşadığını bilmiyor. Ancak kendisine bu kulübe verdiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

"Galatasaray’ın üst üste kazandığı şampiyonlukları değerlendiren Mario Lemina, başarının tek bir nedene bağlı olmadığını söyledi. Bunun için tek bir neden söyleyemem. Burada birçok şeyin toplamı var. Galatasaray’ın güçlü bir çekirdek yapısı bulunuyor ve bu yapı sürekli olarak devam ediyor.”

"HOCAMIZ BANA NEREDE İHTİYAÇ DUYARSA..."

“Kulüp, bu çekirdek yapının yanına kaliteli oyuncular getiriyor ve aynı şekilde yoluna devam ediyor. Bu sezon Lesley aramıza katıldı. Biz oyuncuların da onun gelişiyle birlikte kendisine eşlik etmesi gerekiyor. Hedeflerimiz aynı ve aynı şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum.”

"Fiziğim ve tecrübem sayesinde farklı mevkilerde oynayabilecek yeteneğim var. Hocamız bana nerede ihtiyaç duyarsa orada görev alırım. Ama tabii ben bir orta saha oyuncusuyum. Geçen sene fiziksel olarak performansımı yüzde yüz gösteremedim. Ancak şu an en üst seviyeye ulaşmak için çalışmalarımı sürdürüyorum."

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